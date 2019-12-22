Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», забросивший 200 шайб за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Автором единственной шайбы «Тампы» стал российский нападающий Никита Кучеров. 26-летний Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь в активе игрока 37 (12+25) очков, которые он набрал в 33 матчах. На счету россиянина стало 200 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Статистика Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», забросивший 200 шайб за клуб. Ранее это сделали Стивен Стэмкос (406), Венсан Лекавалье (383) и Мартен Сен-Луи (365).