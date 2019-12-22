Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», забросивший 200 шайб за клуб
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Автором единственной шайбы «Тампы» стал российский нападающий Никита Кучеров. 26-летний Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь в активе игрока 37 (12+25) очков, которые он набрал в 33 матчах. На счету россиянина стало 200 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Статистика Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20
Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», забросивший 200 шайб за клуб. Ранее это сделали Стивен Стэмкос (406), Венсан Лекавалье (383) и Мартен Сен-Луи (365).
Кучеров забил 200-й гол в карьере НХЛ. Видео
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