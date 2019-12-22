Овечкин — о победе: «Тампа» была свежее «Вашингтона»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).
«Они были немного свежее нас. Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал автором одного из голов. Нападающий Евгений Кузнецов отдал результативную передачу. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут и 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».
В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут и 58 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020
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