Брагин: более-менее определяющей будет вторая товарищеская встреча

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после победы в контрольном матче с командой Казахстана (5:0) прокомментировал ход подготовки к чемпионату мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

«Сегодня хотели увидеть то, что наигрывали в ходе сбора в плане тактики. Моментами было неплохо. Противник сегодня многое позволял. Но хотелось бы видеть побольше бросковой агрессии.



Вчера был тяжёлый тренировочный день, чувствовалось, что лёгкости нет. Надо улучшать дальше — и физическое состояние привести в порядок, и игру. Более-менее определяющей будет вторая товарищеская встреча со Словакией», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч со Словакией состоится 23 декабря, после чего из состава молодёжной сборной России должны быть отсеяны пять игроков, которые не примут участия в мировом первенстве.