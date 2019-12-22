Брагин: более-менее определяющей будет вторая товарищеская встреча

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после победы в контрольном матче с командой Казахстана (5:0) прокомментировал ход подготовки к чемпионату мира.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
«Сегодня хотели увидеть то, что наигрывали в ходе сбора в плане тактики. Моментами было неплохо. Противник сегодня многое позволял. Но хотелось бы видеть побольше бросковой агрессии.
Вчера был тяжёлый тренировочный день, чувствовалось, что лёгкости нет. Надо улучшать дальше — и физическое состояние привести в порядок, и игру. Более-менее определяющей будет вторая товарищеская встреча со Словакией», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.
Матч со Словакией состоится 23 декабря, после чего из состава молодёжной сборной России должны быть отсеяны пять игроков, которые не примут участия в мировом первенстве.
- 22 декабря 2019
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