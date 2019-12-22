Макдэвид и Драйзайтль первыми покорили отметку 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Дэйва Типпетта.



Лучший бомбардир сезона НХЛ капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка, благодаря чему разменял рубеж 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Канадский форвард, набрав 61 (21+40) очко в 39 матчах, лидирует в зачёте бомбардиров. Его одноклубник Леон Драйзайтль тоже набрал 2 (1+1) очка и у него тоже уже 60 (22+38) очков в чемпионате.

На третьем месте — нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 53 (21+32) очка в 36 встречах. Следом располагается целая группа игроков, в активе которых по 51 баллу.