Орлов: основные проблемы «Вашингтона» — зацепы и удары по рукам

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

«Победный гол? Да ничего особенного. У нас была атака. Я как раз вел шайбу, и оставалось ее затащить в зону, не потерять. Так получилось, что у «Тампы» в том моменте защитники сильно ушли в оборону. Якуб Врана отдал мне хороший пас. Мне оставалось хорошо бросить, попасть в ворота.



Так все и произошло, а голкипер не видел момент. Это был очень нужный гол. Потому что игра для нас получалась нелегкой. В принципе, мы два периода играли лучше. Но удаления подровняли ход матча, «Тампа» стала действовать увереннее. Но у нас здорово сработал вратарь Брэйден Холтби, да и все ребята старались блокировать броски.

С чем связано большое количество удалений? Думаю, как раз и сказалось, что это второй матч подряд. Мы чуть устали, а на этом фоне всегда идут ошибки. Но мы стараемся убрать это из нашей игры. Надо работать ногами, не цепляться, не делать глупые фолы. У нас ведь в чем были основные проблемы? Зацепы и удары по рукам. Нужно не проигрывать свою позицию. Отрабатывать сзади, помогать друг другу», — цитирует Орлова «Матч ТВ».