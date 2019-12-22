Слепышев: если пойму, что мне по силам быть одним из лидеров в команде НХЛ, то попробую

Нападающий клуба ЦСКА и сборной России Антон Слепышев рассказал о планах на дальнейшую карьеру.

«Осталось ли желание играть в НХЛ? Конечно, осталось. Но сейчас все мысли о ЦСКА. Нужно хорошо проявлять себя в КХЛ, регулярно попадать в сборную страны. В 2015 году ехал в «Эдмонтон» с драфта, как новичок. Сейчас мне 25 лет, понимаю, каков уровень хоккея в НХЛ. Быть на вторых ролях, биться за состав уже не хочется. Сейчас реально могу оценивать свои силы.

Если в конце сезона будет предложение из команды НХЛ и пойму, что мне по силам быть там одним из лидеров, конечно, попробую. Если не буду в себе уверен, то рисковать нет смысла. Мне и сейчас есть к чему стремиться», — цитирует Слепышева «Спортбокс».