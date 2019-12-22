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Коваленко — о «Куньлуне»: позволить себе подобное могли только в пивных лигах Америки

Коваленко — о «Куньлуне»: позволить себе подобное могли только в пивных лигах Америки
Хоккей / КХЛ 0

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об инцидентах в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо» (2:7).

«То, что произошло вчера в Пекине в матче „Куньлунь“ — »Торпедо", на мой взгляд, не получило необходимого резонанса. В хоккейном сообществе многие возмущены, идут звонки. Могу сказать, что таких вещей не позволял себе даже печально известный «Витязь» в первые годы существования КХЛ.

В третьем периоде матча в Пекине было три плохих инцидента, но один из них — на 53-й минуте — самый возмутительный. Когда после не совсем чистого силового приема защитника «Торпедо» Мишарина на него с разных сторон налетели три игрока «Куньлуня»: один держал нижегородца, а двое били. Потом третий переключился на то, что не допускал к этой уличной драке подъехавших хоккеистов «Торпедо».

Канадские хоккеисты «Куньлуня» в этом моменте нарушили все писаные и не писаные правила. Я много лет играл и в Северной Америке, там даже в жёсткие девяностые годы такого не было не только в НХЛ, но и в АХЛ. Наверное, разве что в каких-то пивных лигах Америки кто-то иногда мог себе позволить подобное.

Такая агрессия разрушает игру. Как говорил легендарный комментатор Николай Николаевич Озеров, такой хоккей нам не нужен! Понятно, что КХЛ внимательно изучит эти эпизоды и примет объективное решение», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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