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Дубль Платонова помог «Зауралью» обыграть «Рубин» в «Русской классике»

Дубль Платонова помог «Зауралью» обыграть «Рубин» в «Русской классике»
Хоккей / ВХЛ 0

В Тюмени состоялась восьмая «Русская классика» — традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом. На хоккейной площадке стадиона «Геолог» обладатель золотых медалей сезона-2018/19 «Рубин» принимал «Зауралье». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу фарм-клуба магнитогорского «Металлурга».

В составе победителей дубль на счету Юрия Платонова, сына известного в прошлом игрока «Магнитки» Дениса Платонова. Ещё одна шайба в активе капитана курганской команды Камиля Шиафотдинова, который досрочно завершил встречу из-за дисциплинарного штрафа до конца матча, полученного во втором периоде за разговоры с арбитром. Окончательный счёт установил Илья Авраменко, отправив шайбу в пустые ворота.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 4
Зауралье
Курган
0:1 Шиафотдинов (Авраменко, Семичастнов) – 13:28' (5x4)   0:2 Платонов – 15:08' (5x4)   1:2 Ячменёв (Бабенко) – 30:40' (5x4)   1:3 Платонов (Мнихович, Черников) – 42:09' (5x5)   2:3 Бердюков (Лютов) – 58:24' (6x4)   2:4 Авраменко – 59:09' (en)

В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Денис Ячменёв и Георгий Бердюков. Форвард хозяев реализовал большинство во втором отрезке. Защитник отличился за полторы минуты до конца третьего периода.

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