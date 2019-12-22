Дубль Платонова помог «Зауралью» обыграть «Рубин» в «Русской классике»

В Тюмени состоялась восьмая «Русская классика» — традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом. На хоккейной площадке стадиона «Геолог» обладатель золотых медалей сезона-2018/19 «Рубин» принимал «Зауралье». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу фарм-клуба магнитогорского «Металлурга».
В составе победителей дубль на счету Юрия Платонова, сына известного в прошлом игрока «Магнитки» Дениса Платонова. Ещё одна шайба в активе капитана курганской команды Камиля Шиафотдинова, который досрочно завершил встречу из-за дисциплинарного штрафа до конца матча, полученного во втором периоде за разговоры с арбитром. Окончательный счёт установил Илья Авраменко, отправив шайбу в пустые ворота.
В составе хозяев заброшенные шайбы записали на свой счёт Денис Ячменёв и Георгий Бердюков. Форвард хозяев реализовал большинство во втором отрезке. Защитник отличился за полторы минуты до конца третьего периода.
- 22 декабря 2019
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