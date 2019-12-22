Защитник «Локомотива» Аверин станет частью по обмену Ткачёва, второй кандидат — Санников

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Локомотива» Николай Аверин продолжит карьеру в «Ак Барсе» в результате обмена с казанским клубом на форварда Владимира Ткачёва. Второй кандидат на переезд в Казань — нападающий ярославского клуба Степан Санников, которого хорошо знает главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов по совместной работе в «Сибири» и «Локомотиве».
29-летний Санников в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Степан не принимал участия в матчах «Локомотива» с 26 ноября из-за травмы, однако должен вернуться в строй до нового года.
23-летний Аверин в сезоне-2019/20 сыграл только 15 матчей за главную команду, набрав 1 (1+0) очко. Значительную часть сезона также провёл в ВХЛ в составе «Бурана», где в 11 матчах сделал три результативные передачи.
- 22 декабря 2019
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