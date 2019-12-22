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Нападающий Верба дебютирует за московское «Динамо» в матче с ХК «Сочи»

Нападающий Верба дебютирует за московское «Динамо» в матче с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Марк Верба дебютирует за московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе бело-голубых.

21-летний форвард является воспитанником московского клуба, однако большую часть карьеры провёл в системе «Витязя». В минувшем сезоне российский нападающий дебютировал в КХЛ, сыграв 23 секунды в матче с «Барысом».

В систему «Динамо» Марк вернулся летом 2019 года. В нынешнем сезоне провёл 34 матча в регулярном чемпионате ВХЛ за тверское «Динамо». Верба забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. В паузе на второй этап Евротура — Кубок Первого канала — Марк впервые в ходе сезона был вызван в главную команду «Динамо».

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