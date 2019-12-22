Бержерон — о длинной чёрной полосе «Бостона»: прыгать с корабля — слишком просто

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (3:4 ОТ) поделился мнением о затянувшейся чёрной полосе команды. Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли проигрывает уже в восьмой раз в последних девяти матчах после серии из восьми побед.

«Нельзя в хорошей ситуации только наслаждаться происходящим, а как только дела идут не так — прыгать с корабля. Это слишком просто. Сезон длинный, и подобные вещи могут сделать тебя сильнее. В эти дни надо друг друга поддерживать и искать пути выхода из ситуации. И я бы не хотел это делать ни с каким другим коллективом», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.