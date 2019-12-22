К. Марченко — о хет-трике: у нашей тройки есть это чувство, кто куда поедет

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко после победы в контрольном матче с командой Казахстана (5:0) поделился эмоциями от хет-трика.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
«Мои голы? Там передачи были классные, оставалось только забить. Партнёрам спасибо. У нашей тройки есть это чувство — кто куда поедет, кто где откроется. Но можно и нужно и дальше улучшать взаимодействие. Будем стараться свои моменты реализовывать, их было много. Казахстан играл неплохо. Нужно настраиваться на все матчи одинаково, выходить и играть на победу», — цитирует Марченко пресс-служба Федерации хоккея России.
Матч со cборной Словакии состоится 23 декабря, после чего из состава молодёжной сборной России должны быть отсеяны пять игроков, которые не примут участия в мировом первенстве.
- 22 декабря 2019
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