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«Ак Барс» обменяет Лещенко в «Сочи» на денежную компенсацию

«Ак Барс» обменяет Лещенко в «Сочи» на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» обменяет нападающего Вячеслава Лещенко в «Сочи» на денежную компенсацию.

Лещенко — воспитанник «Кристалла». В профессиональной карьере выступал за такие команды, как «Атлант» (Мытищи), «Спартак» (Москва). Вячеслав перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2".

В 277 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 94 (42+52) очка. В общей сложности в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+6».

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