«Ак Барс» обменяет Лещенко в «Сочи» на денежную компенсацию
Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» обменяет нападающего Вячеслава Лещенко в «Сочи» на денежную компенсацию.
Лещенко — воспитанник «Кристалла». В профессиональной карьере выступал за такие команды, как «Атлант» (Мытищи), «Спартак» (Москва). Вячеслав перебрался в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности "+2".
В 277 матчах Континентальной хоккейной лиги набрал 94 (42+52) очка. В общей сложности в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+6».
Лещенко: новость об обмене в «Ак Барс» была для меня неожиданной
- 22 декабря 2019
-
15:40
-
15:36
-
15:10
-
14:51
-
14:23
-
14:01
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:57
-
11:40
-
11:20
-
11:04
-
10:40
-
10:30
-
10:05
-
09:58
-
09:37
-
09:30
-
09:06
-
08:51
-
08:26
-
08:07
-
07:55
-
07:42
-
07:35
-
07:14
-
07:01
-
06:49
-
06:33
-
06:25
-
06:18
Партнерский контент