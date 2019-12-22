«Динамо» М — «Сочи»: опубликованы составы команд

Московское «Динамо» и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице России. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.
В составе бело-голубых первый матч в лиге проведёт нападающий Марк Верба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Верба — Панкратов — Муранов.
«Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Климонтов, Лугин — Коллинз — Шмелёв;
Александров — Воробьёв, Выглазов — Макаренко — Старков;
Климонтов, Архипов — Томилин — Мосалёв.
- 22 декабря 2019
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