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«Динамо» М — «Сочи»: опубликованы составы команд

«Динамо» М — «Сочи»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице России. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.

В составе бело-голубых первый матч в лиге проведёт нападающий Марк Верба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Верба — Панкратов — Муранов.

«Сочи»:

Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Климонтов, Лугин — Коллинз — Шмелёв;
Александров — Воробьёв, Выглазов — Макаренко — Старков;
Климонтов, Архипов — Томилин — Мосалёв.

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