«Динамо» М — «Сочи»: опубликованы составы команд

Московское «Динамо» и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице России. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск.



В составе бело-голубых первый матч в лиге проведёт нападающий Марк Верба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Верба — Панкратов — Муранов.



«Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стрёмвалль;

Погоришный — Климонтов, Лугин — Коллинз — Шмелёв;

Александров — Воробьёв, Выглазов — Макаренко — Старков;

Климонтов, Архипов — Томилин — Мосалёв.