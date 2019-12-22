Тренер украинской хоккейной команды избил детей во время матча. Видео

Концовка матча чемпионата Украины по хоккею с участием юношеских команд «Кривбасса» и «Морских волков» омрачилась массовой дракой. Встреча состоялась в Одессе.
Юные хоккеисты что-то не поделили и решили выяснить отношения при помощи кулаков. В драку вмешался тренер «Кривбасса» Сергей Брага, который набросился на хоккеистов соперника и начал их бить.
По информации tsn.ua, несколько хоккеистов получили травмы и сейчас проходят процедуру лечения. Больше остальных пострадал вратарь «Морских волков», которого Брага ударил боксёрским приёмом. Томография выявила у юного спортсмена повреждение мягких тканей головного мозга. Помимо этого у вратаря подозрение на сотрясение.
Родители пострадавших спортсменов уже написали жалобу в Украинскую молодёжную хоккейную лигу и обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело.
- 22 декабря 2019
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