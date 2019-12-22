«Витязь» — ЦСКА: гости забросили три шайбы за 130 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске ЦСКА (1:3, идёт второй период).



Подмосковная команда выигрывала после первого игрового отрезка со счётом 1:0, однако «армейцам» удалось изменить ситуацию на льду. Марио Кемпе реализовал большинство, а затем точными бросками отметились Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Московский клуб забросил три шайбы за две минуты 10 секунд.

Посмотреть видео гола Карнаухова можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Няттинен — Варфоломеев;

Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;

Воронков, Колтыгин — Петраков — Монс, Квартальнов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Попов — Кемпе — Толчинский;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;

Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.