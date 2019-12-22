«Витязь» — ЦСКА: гости забросили три шайбы за 130 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске ЦСКА (1:3, идёт второй период).
Подмосковная команда выигрывала после первого игрового отрезка со счётом 1:0, однако «армейцам» удалось изменить ситуацию на льду. Марио Кемпе реализовал большинство, а затем точными бросками отметились Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Московский клуб забросил три шайбы за две минуты 10 секунд.
Посмотреть видео гола Карнаухова можно на официальном сайте КХЛ.
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Няттинен — Варфоломеев;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Воронков, Колтыгин — Петраков — Монс, Квартальнов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Попов — Кемпе — Толчинский;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;
Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.
- 22 декабря 2019
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:03
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:33
-
17:23
-
17:01
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:09
-
15:40
-
15:36
-
15:10
-
14:51
-
14:23
-
14:01
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:57
-
11:40
-
11:20
-
11:04
-
10:40
-
10:30
-
10:05
-
09:58