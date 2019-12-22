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«Витязь» — ЦСКА: гости забросили три шайбы за 130 секунд

«Витязь» — ЦСКА: гости забросили три шайбы за 130 секунд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске ЦСКА (1:3, идёт второй период).

Подмосковная команда выигрывала после первого игрового отрезка со счётом 1:0, однако «армейцам» удалось изменить ситуацию на льду. Марио Кемпе реализовал большинство, а затем точными бросками отметились Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Московский клуб забросил три шайбы за две минуты 10 секунд.

Посмотреть видео гола Карнаухова можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Няттинен — Варфоломеев;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев;
Воронков, Колтыгин — Петраков — Монс, Квартальнов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Попов — Кемпе — Толчинский;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;
Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.

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