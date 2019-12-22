Кессел — о низкой результативности: шайба почему-то не идёт в ворота

Нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел поделился мнением о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.



32-летний американский форвард забросил 8 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-18» и 10 минутах штрафного времени.



«Я пока не смог выйти на свой уровень. Шансы были, но почему-то шайба не шла в ворота. Даже не знаю, что происходит с эффективностью бросков. По-моему, она не может быть такой низкой в принципе», — приводит слова Кессела официальный сайт НХЛ.



Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.

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