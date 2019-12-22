Андриевский — о победном голе Афиногенова: этот рикошет надломил «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:3).



«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Было много борьбы, движения. Моменты были как у одних, так и у других ворот. Мы немного уступили сопернику в командной скорости, «Динамо» было быстрее нас. У нас были проблемы с выходом из зоны, особенно в первом периоде. Второй и третий период можно занести нам в актив. К сожалению, этот рикошет при втором голе надломил нас. Ничего страшного, будем готовиться дальше.



Конечно, у меня был разговор с командой после такого поражения со «Спартаком». А первого номера у нас нет. Нет ярко выраженного голкипера, про которого твёрдо можно сказать, что вот он у нас первый номер. Как я уже говорил после прошлого матча, мы смотрим, кто из ребят лучше выглядит перед конкретным матчем», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео гола Афиногенова можно на официальном сайте КХЛ.