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Андриевский — о победном голе Афиногенова: этот рикошет надломил «Сочи»

Андриевский — о победном голе Афиногенова: этот рикошет надломил «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (1:3).

«Думаю, что игра понравилась болельщикам. Было много борьбы, движения. Моменты были как у одних, так и у других ворот. Мы немного уступили сопернику в командной скорости, «Динамо» было быстрее нас. У нас были проблемы с выходом из зоны, особенно в первом периоде. Второй и третий период можно занести нам в актив. К сожалению, этот рикошет при втором голе надломил нас. Ничего страшного, будем готовиться дальше.

Конечно, у меня был разговор с командой после такого поражения со «Спартаком». А первого номера у нас нет. Нет ярко выраженного голкипера, про которого твёрдо можно сказать, что вот он у нас первый номер. Как я уже говорил после прошлого матча, мы смотрим, кто из ребят лучше выглядит перед конкретным матчем», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео гола Афиногенова можно на официальном сайте КХЛ.

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