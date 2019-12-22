Бочаров: ЦСКА надо обыгрывать. «Динамо» всем топам проиграло в сезоне. Так нельзя

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал победу со счётом 3:1 в матче с ХК «Сочи».



«Ключом к победе сегодня стала общая хорошая игра в меньшинстве. Если не ошибаюсь, на одно удаление у нас было больше, чем у соперника. И конечно, там у них Макаренко ошибся на третий гол, Тарасов убежал и закончил матч. Там уже понятно было, что мы не упустим эту победу.



Я не считаю количество своих матчей подряд. Но знаю, что там много уже. Конечно, изначально я не ожидал, что столько буду играть. Так сложилось уже в ходе сезона. Поначалу было тяжело и непривычно, потому что ты вот правильно сказал, что такого никогда не было. Наверное, в «Динамо» никто столько подряд и не играл. Если только Виталий Михайлович (Еремеев, тренер вратарей «Динамо» в настоящий момент. — Прим. «Чемпионата») в своё время. К каждому матчу правильно себя готовлю и распределяю силы. За день до матча готовлюсь, на тренировках работаю, так что в целом уже привык.



Согласен, что проигрываем ЦСКА одинаковые матчи. Надо не очки набирать, а выигрывать у них. Два раза мы по 1:2 проиграли им в основное время, правильно? Да, у них хорошая команда, но если мы хотим чего-то добиться, то надо учиться обыгрывать такие команды, как ЦСКА, СКА, Казань. Нужно, чтобы в себе была уверенность, а мы все топовые матчи в этом сезоне проиграли. Такого не должно быть», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.