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Панарин продлил результативную серию до семи матчей

Панарин продлил результативную серию до семи матчей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Анахайм Дакс» (2:1, идёт первый период).

Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин продлил результативную серию до семи матчей. Уроженец Коркино отметился голевой передачей, поучаствовав в комбинации, которая завершилась голом Бретта Хаудена.

Российский форвард записал на свой счёт 45-е очко в регулярном чемпионате. Он забросил 20 шайб и отдал 25 результативных передач. Панарин набирает очки в каждом матче начиная с 8 декабря.

В межсезонье 28-летний нападающий заключил с клубом из Нью-Йорк семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

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