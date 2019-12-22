Скабелка: матч получился равным, но «Спартаку» чуть больше повезло

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).



«Хорошая атмосфера, очень приятно играть в такой обстановке. Конечно, «Спартак» в начале матча был свежее, хозяева выигрывали единоборства. Мы допустили несколько ошибок, «Спартак» ими воспользовался. В целом скажу, что была равная игра. Чтобы добиться победы, нам нужно было использовать шансы в большинстве, что сделать не удалось. Думаю, именно поэтому мы матч и проиграли.



Повторюсь, матч получился равным. И «Барыс», и «Спартак» неплохо двигались, играли системно. Никто не хотел проиграть, но думаю, что хозяевам чуть больше получилось», — сказал Скабелка на пресс-конференции после матча.