Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью юного поклонника

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал новость о кончине 15-летнего подростка Алекса Льюи, считавшего россиянина любимым игроком в НХЛ.
В 2016 году у мальчика выявили остеосаркому, одну из форм рака костей. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.
В 2017 году Льюи встретился с Овечкиным. Хоккеист пригласил его на матч в Торонто. После этого Алекс присутствовал на каждой игре «Торонто Мэйпл Ливз» и «Кэпиталз», которые проходили в Канаде. В Вашингтоне его считали талисманом команды.
«Семья «Кэпиталз» убита горем. Грустно было узнать, что Алекс Льюи скончался сегодня. Какой это был замечательный ребёнок! Он вдохновлял меня и команду своей силой. Моя семья будет молиться за твоих родителей. Люблю тебя, брат. Буду скучать по тебе, особенно во время матчей в Торонто. Покойся с миром», — написал Овечкин в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Александра Овечкина.
- 22 декабря 2019
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