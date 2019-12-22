Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью юного поклонника

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал новость о кончине 15-летнего подростка Алекса Льюи, считавшего россиянина любимым игроком в НХЛ.



В 2016 году у мальчика выявили остеосаркому, одну из форм рака костей. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.



В 2017 году Льюи встретился с Овечкиным. Хоккеист пригласил его на матч в Торонто. После этого Алекс присутствовал на каждой игре «Торонто Мэйпл Ливз» и «Кэпиталз», которые проходили в Канаде. В Вашингтоне его считали талисманом команды.



«Семья «Кэпиталз» убита горем. Грустно было узнать, что Алекс Льюи скончался сегодня. Какой это был замечательный ребёнок! Он вдохновлял меня и команду своей силой. Моя семья будет молиться за твоих родителей. Люблю тебя, брат. Буду скучать по тебе, особенно во время матчей в Торонто. Покойся с миром», — написал Овечкин в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Александра Овечкина.