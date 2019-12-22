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Радулов пропустит второй матч подряд из-за травмы

Радулов пропустит второй матч подряд из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Хейка.

Ранее он не принимал участия во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела. О сроках восстановления форварда не сообщается. До травмы 33-летний россиянин набирал очки в шести матчах подряд и заработал показатель полезности «+6».

В этом сезоне Радулов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».

Ранее один матч россиянин пропустил по решению тренерского штаба.

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