Радулов пропустит второй матч подряд из-за травмы
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Хейка.
Ранее он не принимал участия во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела. О сроках восстановления форварда не сообщается. До травмы 33-летний россиянин набирал очки в шести матчах подряд и заработал показатель полезности «+6».
В этом сезоне Радулов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».
Ранее один матч россиянин пропустил по решению тренерского штаба.
Боунесс: Радулова сложно остановить. Он как собака с костью. Не отпустит
- 22 декабря 2019
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:48
-
21:39
-
21:30
-
21:15
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:39
-
19:34
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:03
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:33
-
17:23
-
17:01
-
16:45
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:09
-
15:40
-
15:36
Партнерский контент