Радулов пропустит второй матч подряд из-за травмы

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Хейка.



Ранее он не принимал участия во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела. О сроках восстановления форварда не сообщается. До травмы 33-летний россиянин набирал очки в шести матчах подряд и заработал показатель полезности «+6».



В этом сезоне Радулов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».



Ранее один матч россиянин пропустил по решению тренерского штаба.

Боунесс: Радулова сложно остановить. Он как собака с костью. Не отпустит