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Амиров: большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом»

Амиров: большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился эмоциями после приезда в Швецарию.

Завтра, 23 декабря, уфимская команда проведёт в Давосе вынесенный матч с «Ак Барсом», а затем примет участие в Кубке Шпенглера. На групповой стадии уфимцы встретятся со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта» и финским ТПС.

«Рад, что приехали в Швейцарию. Сыграем на престижном турнире, и, конечно же, завтра большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом». В Давосе интересная арена, не такая, как в КХЛ, яркий антураж вокруг матча.

На предсезонке получалось забивать за «Салават», а сейчас вроде бы всё делаю то же самое, но не удаётся забить. Может, упала нацеленность на ворота. Нужно работать, не держать это в голове», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

«Салават» проиграл восемь последних матчей из десяти, семь из них — в одну шайбу
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