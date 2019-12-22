Амиров: большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился эмоциями после приезда в Швецарию.
Завтра, 23 декабря, уфимская команда проведёт в Давосе вынесенный матч с «Ак Барсом», а затем примет участие в Кубке Шпенглера. На групповой стадии уфимцы встретятся со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта» и финским ТПС.
«Рад, что приехали в Швейцарию. Сыграем на престижном турнире, и, конечно же, завтра большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом». В Давосе интересная арена, не такая, как в КХЛ, яркий антураж вокруг матча.
На предсезонке получалось забивать за «Салават», а сейчас вроде бы всё делаю то же самое, но не удаётся забить. Может, упала нацеленность на ворота. Нужно работать, не держать это в голове», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 22 декабря 2019
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