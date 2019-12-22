Кравец: не обсуждаем действия арбитров. Они судят, как умеют

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).
«Мы не обсуждаем действия судей, как они отсудили, так и отсудили. Как они сказали, это их работа, они судят, как умеют. Наша задача — играть в хоккей, а с судьями есть кому разбираться», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.
Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте матча стараниями Александра Сёмина, реализовавшего численный перевес. «Армейцы» восстановили равновесие в начале второго игрового отрезка после того, как Марио Кемпе отличился в большинстве. Чуть позже Михаил Григоренко вывел гостей вперёд, а Павел Карнаухов укрепил преимущество столичного клуба. В третьем периоде четвёртую шайбу в ворота «Витязя» отправил Сергей Толчинский, а позже Григоренко оформил дубль. Окончательный результат установил Мэт Робинсон.
- 22 декабря 2019
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