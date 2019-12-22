Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Анахаймом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «синерубашечников». Хозяева прервали серию из трёх поражений.
В первом игровом отрезке ворота «уток» поразили Филип Хитил, Бретт Хауден и Крис Крайдер, на что гости ответили точным броском Сэма Стила. Во втором периоде Крайдер оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. В заключительной двадцатиминутке Мика Зибанеджад отличился в меньшинстве.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до семи матчей, отметившись голевой передачей. Он провёл на льду 18 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «+1».
Форвард Павел Бучневич отыграл 16 минут 51 секунду, отметившись одним броском и четырьмя силовыми приёмами.
- 22 декабря 2019
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