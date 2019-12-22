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Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Анахаймом»

Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «синерубашечников». Хозяева прервали серию из трёх поражений.

В первом игровом отрезке ворота «уток» поразили Филип Хитил, Бретт Хауден и Крис Крайдер, на что гости ответили точным броском Сэма Стила. Во втором периоде Крайдер оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. В заключительной двадцатиминутке Мика Зибанеджад отличился в меньшинстве.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до семи матчей, отметившись голевой передачей. Он провёл на льду 18 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «+1».

Форвард Павел Бучневич отыграл 16 минут 51 секунду, отметившись одним броском и четырьмя силовыми приёмами.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хитил (Лемье, Шей) – 07:14' (5x5)   2:0 Хауден (Деанджело, Панарин) – 08:45' (5x5)   2:1 Стил (Каше) – 09:58' (5x5)   3:1 Крайдер – 12:16' (4x4)   4:1 Крайдер (Зибанеджад) – 36:09' (5x5)   5:1 Зибанеджад (Строум) – 41:16' (4x5)
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