Знарок на «Волге», мавзолей на арене и атмосфера 70-х. Яркие фото ретроматча «Спартака»

22 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал «Барыс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Барыс» прервал серию из четырёх побед, «Спартак» продлил победную серию до трёх матчей.



Подопечные Олега Знарка вышли вперёд в середине первого игрового отрезка после точного броска в исполнении Ильи Зубова. Артём Фёдоров укрепил преимущество московской команды, на что гости ответили голом Аркадия Шестакова. На последней минуте окончательный счёт установил Александр Хохлачёв, поразивший пустые ворота соперника.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.