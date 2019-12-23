Панин: «зелёное дерби» в Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина!
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от вынесенного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 23 декабря, в швейцарском Давосе.
«Зелёное дерби»? Могу сказать, что в Казани эта атмосфера уже отличается от уфимской. В Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина! В Казани из-за того, что дворец спорта маленький, совершенно теряется накал страстей, который есть вокруг хоккея. На самом льду между двумя командами напряжение такое же, как всегда, а вот на трибунах атмосфера немного рассеивается.
Не знаю, как сложится в Давосе. Надеюсь, у организаторов всё получится и у лиги прибавится количество поклонников в Швейцарии», — приводят слова Панина «Известия».
Амиров: большие ожидания от вынесенного матча с «Ак Барсом»
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