Панин: «зелёное дерби» в Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина!

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от вынесенного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 23 декабря, в швейцарском Давосе.

«Зелёное дерби»? Могу сказать, что в Казани эта атмосфера уже отличается от уфимской. В Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина! В Казани из-за того, что дворец спорта маленький, совершенно теряется накал страстей, который есть вокруг хоккея. На самом льду между двумя командами напряжение такое же, как всегда, а вот на трибунах атмосфера немного рассеивается.

Не знаю, как сложится в Давосе. Надеюсь, у организаторов всё получится и у лиги прибавится количество поклонников в Швейцарии», — приводят слова Панина «Известия».