Ларсен: трудно сказать, почему у «Салавата Юлаева» не получается побеждать
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился ожиданиями от вынесенного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 23 декабря, в швейцарском Давосе.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Трудно сказать, почему у нас не получается побеждать. Несколько встреч мы действительно сыграли не лучшим образом, но считаю, что в тех же матчах с «Ак Барсом» и «Авангардом» выглядели не хуже соперников, а моментами имели преимущество.
К сожалению, допускаем ненужные ошибки в обороне и плохо реализуем свои шансы в атаке. Отсюда обидные потери очков. Нам надо это исправлять. Думаю, если немного прибавим в агрессии, всё наладится», — приводят слова Ларсена «Известия».
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