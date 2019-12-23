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«Даллас» — «Калгари»: Гурьянов забросил восьмую шайбу в сезоне

«Даллас» — «Калгари»: Гурьянов забросил восьмую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче равный — 1:1. Единственную шайбу у «Далласа» забросил российский нападающий Денис Гурьянов.

Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 13 очков (8+5), которые он набрал в 33 играх.

Всего в НХЛ Гурьянов провёл 55 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

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