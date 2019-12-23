«Даллас» — «Калгари»: Гурьянов забросил восьмую шайбу в сезоне
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Калгари Флэймз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче равный — 1:1. Единственную шайбу у «Далласа» забросил российский нападающий Денис Гурьянов.
Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 13 очков (8+5), которые он набрал в 33 играх.
Всего в НХЛ Гурьянов провёл 55 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
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