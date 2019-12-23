Гол Гурьянова не спас «Даллас» от разгромного поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов.

Таким образом, «Даллас Старз» потерпел второе поражение подряд. «Калгари Флэймз» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Калгари Флэймз» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Матчи пройдут 29 и 24 декабря соответственно.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Аризоне Койотс» со счётом 2:5.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».