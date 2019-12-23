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Гол Гурьянова не спас «Даллас» от разгромного поражения в матче с «Калгари»

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от разгромного поражения в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов.

Таким образом, «Даллас Старз» потерпел второе поражение подряд. «Калгари Флэймз» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Калгари Флэймз» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Матчи пройдут 29 и 24 декабря соответственно.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Аризоне Койотс» со счётом 2:5.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Линдхольм, Ткачук) – 12:11' (5x5)   1:1 Гурьянов (Даулинг, Полак) – 12:49'   1:2 Ткачук (Линдхольм, Монахан) – 32:28' (5x4)   1:3 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 34:21' (5x4)   1:4 Баклунд (Райан, Риттих) – 50:21' (5x4)   1:5 Райан (Ридер, Джордано) – 57:56' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 13:25'   0:2 Келлер (Шмальц, Экман-Ларссон) – 16:43' (5x5)   0:3 Сёдерберг (Келлер) – 20:41' (5x5)   0:4 Холл (Истерли, Кессел) – 45:41' (5x5)   1:4 Задина – 49:59' (5x5)   1:5 Дворак (Экман-Ларссон, Гросс) – 50:26' (5x5)   2:5 Бертуцци (Бьега, Нильсен) – 55:31' (5x5)
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