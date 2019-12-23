Гол Гурьянова не спас «Даллас» от разгромного поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.
Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов.
Таким образом, «Даллас Старз» потерпел второе поражение подряд. «Калгари Флэймз» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Калгари Флэймз» сыграет с «Миннесотой Уайлд». Матчи пройдут 29 и 24 декабря соответственно.
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Аризоне Койотс» со счётом 2:5.
Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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