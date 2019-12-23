Плющев: если в «Ак Барсе» появились вопросы к Ткачёву, то могут возникнуть и к Зарипову

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о спаде результатов казанского «Ак Барса». Клуб проиграл четыре из семи последних матчей.



«На Востоке нет стабильности даже у Казани с Балашихой. „Ак Барс“ — на спаде, чему свидетельство сухое домашнее поражение от „Сибири“. Все мы знаем систему тренерского штаба Казани, кто-то называет её „бей-беги“, кто-то — силовым прессингом на каждом участке площадки. Но, как это ни называй, в условиях плотного календаря клубы, играющие в такой хоккей, обречены на спады. Мы это помним ещё по ЦСКА, который сначала поднялся на вершину, а потом покатился вниз, что завершилось отставками. Наверное, сюрприз для меня в том, что Казань ровно прошла осень и подсела только зимой.



Уход Гарипова и возможный уход Ткачёва? В случае с Гариповым, молодым, но уже многое доказавшим воспитанником клуба, — да, видимо, он не сработался с новым штабом. В истории с Ткачёвым, интересным нападающим, игровичком, всё скорее логично — в систему нынешнего „Ак Барса“ таким хоккеистам вписаться крайне тяжело. Судя по кадровой политике „Ак Барса“, главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов получил карт-бланш. Это проявление большого доверия, но это и большая ответственность, которая в случае поражений быстро потянет вниз.



Может ли Зарипов стать следующим кандидатом на уход? Чтобы дать точный ответ, нужно находиться внутри команды. Но мы все знаем, в какой хоккей играет такой мастер, как Зарипов, это, сами понимаете, отнюдь не „бей-беги“. Поэтому если возникают вопросы к Ткачёву, то они рано или поздно могут возникнуть и к Зарипову», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Система Квартальнова снова перемолола «кровинушку» «Ак Барса». Ткачёв едет в Ярославль? Обмен, который никого не должен удивить.