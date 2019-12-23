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«Зелёное дерби» в Давосе: сможет ли «Ак Барс» выиграть третий Чак-чак Cup в сезоне?

«Зелёное дерби» в Давосе: сможет ли «Ак Барс» выиграть третий Чак-чак Cup в сезоне?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 23 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям предсказать исходы матчей.

Пройти опрос можно на Quiz.

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Новости. Хоккей
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