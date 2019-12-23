Хованов — об укусе соперника: мне растягивали рот, ничего другого не оставалось

Нападающий «Монктона» Александр Хованов прокомментировал своё необычное удаление в матче юниорской лиги Квебека с «Шарлотт» (1:2). Напомним, после матча произошла массовая потасовка, после которой Хованов был удалён на пять минут, в протоколе было указано: «за укус».



«На самом деле там не так всё криминально было, как расписали в прессе. Не то что я подъехал к кому-то и укусил в шею, как вампир. Была драка, несколько человек выкрутили мне руки, какой-то парень засунул мне ладонь в лицо и начал буквально растягивать рот. Мне ничего не оставалось, кроме как укусить.



Молодые парни, много эмоций. Тренеры нас, конечно, иногда утихомиривают. Но мы и сами должны следить за собой. Чтобы эмоции не переходили на игру, на дисциплинарные штрафы по десять минут. Надо соблюдать дисциплину», — цитирует Хованова «Российская газета».

QMJHL: Хованов укусил соперника и получил пять минут штрафа