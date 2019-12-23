Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Пол Штястны, Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Российский нападающий Валентин Зыков отметился результативной передачей.
Единственный гол за «Сан-Хосе» забил Логан Кутюр.
Таким образом, «Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд. «Вегас» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Матчи пройдут 28 и 24 декабря соответственно.
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