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Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе»

Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Пол Штястны, Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Российский нападающий Валентин Зыков отметился результативной передачей.

Единственный гол за «Сан-Хосе» забил Логан Кутюр.

Таким образом, «Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд. «Вегас» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Матчи пройдут 28 и 24 декабря соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Так, Зыков) – 37:31' (5x5)   1:1 Кутюр (Бёрнс, Гертл) – 43:54' (5x5)   1:2 Теодор (Карлссон, Хаг) – 48:05' (5x5)   1:3 Маршессо (Смит, Карлссон) – 56:35' (5x5)
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