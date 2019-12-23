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Гурьянов: не хочется говорить про себя, потому что «Даллас» проиграл

Гурьянов: не хочется говорить про себя, потому что «Даллас» проиграл
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Даллас Старз» Денис Гурьянов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Калгари Флэймз». Россиянин стал автором единственной заброшенной шайбой своей команды. «Даллас Старз» потерпел второе поражение подряд.

«Если честно, мне не хочется говорить про себя, потому что мы проиграли. Неважно, кто забивает. Важен счет на табло. Вот и всё», — приводит слова Гурьянова официальный сайт «Далласа».

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

22-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 13 (8+5) баллов при показателе полезности "+2" и девяти минутах штрафа.

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от разгромного поражения в матче с «Калгари»
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