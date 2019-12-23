Итоги игрового дня НХЛ 22 декабря 2019 года для российских хоккеистов
22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом во встрече с «Анахайм Дакс» (5:1) и продлил результативную серию до семи матчей, форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов записал в актив заброшенную шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (1:5), нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков сделал результативную передачу во встрече с «Сан-Хосе Шаркс».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
Бучневич (н)
Гурьянов (н)
Любушкин (з)
Зыков (н)
|«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Даллас»
«Аризона»
«Вегас»
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0
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0+1
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0
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11.07
- 23 декабря 2019
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10:52
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10:15
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09:59
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09:30
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08:15
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05:51
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02:50
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01:59
- 22 декабря 2019
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23:45
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23:11
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23:00
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22:45
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22:17
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22:11
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22:00
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21:48
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21:39
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21:30
-
21:15
-
21:04
-
20:52
-
20:38
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20:09
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20:06
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20:03
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19:59
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19:50
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19:48
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19:39
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