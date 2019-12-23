Итоги игрового дня НХЛ 22 декабря 2019 года для российских хоккеистов

22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.



Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом во встрече с «Анахайм Дакс» (5:1) и продлил результативную серию до семи матчей, форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов записал в актив заброшенную шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (1:5), нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков сделал результативную передачу во встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Панарин (н)



Бучневич (н)



Гурьянов (н)



Любушкин (з)



Зыков (н) «Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Даллас»



«Аризона»



«Вегас» 0+1



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