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Итоги игрового дня НХЛ 22 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 22 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

22 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом во встрече с «Анахайм Дакс» (5:1) и продлил результативную серию до семи матчей, форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов записал в актив заброшенную шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (1:5), нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков сделал результативную передачу во встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)

Бучневич (н)

Гурьянов (н)

Любушкин (з)

Зыков (н)		«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Даллас»

«Аризона»

«Вегас»		0+1

0

1+0

0

0+1		+1

0

0

0

+1		0

0

0

0

0		3

1

2

3

1		0

4

1

2

1		0

0

0

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-		18.27

16.58

17.29

16.03

11.07
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