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Крайдер: нужно перевернуть страницу, матч с «Филадельфией» будет за четыре очка

Крайдер: нужно перевернуть страницу, матч с «Филадельфией» будет за четыре очка
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал выигранный домашний матч с «Анахайм Дакс» (5:1).

«Это важнейшая для нас победа, но нам надо быстро перевернуть страницу, потому что завтра нам предстоит игра за четыре очка с „Филадельфией“», — приводит слова Крайдера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В первом игровом отрезке ворота «уток» поразили Филип Хитил, Бретт Хауден и Крис Крайдер, на что гости ответили точным броском Сэма Стила. Во втором периоде Крайдер оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. В заключительной двадцатиминутке Мика Зибанеджад отличился в меньшинстве.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до семи матчей, отметившись голевой передачей.

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