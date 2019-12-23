«Адмирал» — «Торпедо»: в воротах гостей сыграет Линдбек
Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 12:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал»:
Красоткин (Трушков);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Осипов, Пилипенко — Петров — Бутузов;
Козловский — Угольников, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Бобряшов — Желдаков, Лисин — Дробин — Коннов.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Мишарин — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Шенфельд;
Дженовей — Зборовский, Веряев — Ильин — Бочаров;
Аляев — Волченков, Ураков — Щехура — Шахворостов;
Минеев, Смолин — Почивалов — Стальнов.
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