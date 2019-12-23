«Адмирал» — «Торпедо»: в воротах гостей сыграет Линдбек

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 12:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал»:



Красоткин (Трушков);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Мищенко — Осипов, Пилипенко — Петров — Бутузов;

Козловский — Угольников, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Бобряшов — Желдаков, Лисин — Дробин — Коннов.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Мишарин — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Шенфельд;

Дженовей — Зборовский, Веряев — Ильин — Бочаров;

Аляев — Волченков, Ураков — Щехура — Шахворостов;

Минеев, Смолин — Почивалов — Стальнов.