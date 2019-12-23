Форвард «Сибири» Первушин получил травму

Нападающий новосибирской «Сибири» Владимир Первушин получил травму в матче с казанским «Ак Барсом», информирует команда в «Твиттере». Как сообщается, 33-летний нападающий выбыл из строя на две недели.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Первушин принял участие в 30 матчах, записав на свой счёт два гола при показателе полезности "-5" и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду 11 минут за матч.



В 42 встречах регулярного чемпионата сезона-2018/19 Первушин отметился 9 (6+3) баллами при показателе полезности "+2" и 20 минутах штрафа.



В КХЛ Первушин также выступал за «Авангард», «Адмирал», «Амур» и «Югру».