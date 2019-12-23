М. Усманов: обсуждаем возможность проведения «зелёного дерби» на футбольном стадионе

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился мнением о решении провести «зелёное дерби» в Давосе.



«Рады, что КХЛ выбрала «зелёное дерби», «Ак Барс» и «Салават» — принципиальные соперники, и игры у нас получаются всегда принципиальные, интересные. Это больше доверия, постараемся его оправдать.



Арена замечательная, думаю, зрителей будет много, в Швейцарии любят хоккей, и не думаю, что здесь наши команды не знают. Думаю, те, кто любит хоккей, придут. Из Казани приехало 80-100 болельщиков.



Матчи в Европе важны и для всей лиги, и для наших команд. Это вызывает особый интерес не только в России к играм наших двух команд и вообще к понятию дерби, во всём мире так. Это хорошая практика. Посмотрим в рамках взаимоотношений, участий в турнирах. Возьмём себе лучшее, посмотрим, как болеют болельщики, как всё организовано. Эта коллаборация помогает и нам на родине, и здесь тоже что-то внедрять, использовать.



Рассматриваем вопросы проведения «зелёного дерби» на футбольном стадионе или ещё где-то. Задача не стоит провести матч на футбольном стадионе, задача – провести матч так, чтобы он был интересным, доступным, видимым и так далее. Но это обсуждается, не надо думать, что мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы это было рационально и удобно для болельщиков. Рассматриваем разные варианты, в том числе и «Казань Арену».



Интересно ли «Ак Барсу» принять участие в Кубке Шпенглера? Рассматриваем, изучаем все вопросы, предложения. Возможно», — передаёт слова Усманова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков