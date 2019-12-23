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«Неправильно держать такого игрока в запасе». Сушинский подтвердил уход Пивцакина

«Неправильно держать такого игрока в запасе». Сушинский подтвердил уход Пивцакина
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон, информирует официальный сайт «ястребов». Ранее об этом сообщил «Чемпионат», игрок перейдёт в «Металлург».

«Мы ценим всё то, что сделал Никита для нас в прошлом сезоне, когда помог команде дойти до финала плей-офф. Однако в настоящий момент мы считаем неправильным держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе – ему нужно дать возможность играть. Благодарим Никиту за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры», — рассказал президент «Авангарда» Максим Сушинский.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний Пивцакин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности "-2" и 29 минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду 17 с половиной минут за матч.

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