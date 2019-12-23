Рейтинг тренеров КХЛ: Хартли – в топ-3, Цулыгину срочно нужно что-то менять

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (1). Алексей Кудашов (СКА)

3 (5). Боб Хартли («Авангард»)

4 (6). Олег Знарок («Спартак»)

5 (3). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

6 (7). Андрей Скабелка («Барыс»)

7 (10). Владимир Крикунов («Динамо» М)

8 (9). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

9 (8). Илья Воробьёв («Металлург»)

10 (4). Сергей Светлов («Адмирал»)

11 (13). Майк Пелино («Локомотив»)

12 (16). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

13 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)

14 (14). Дэвид Немировски («Торпедо»)

15 (11). Михаил Кравец («Витязь»)

16 (12). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

17 (18). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

18 (19). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

19 (17). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

20 (21). Александр Гулявцев («Амур»)

21 (22). Владимир Юрзинов («Трактор»)

22 (20). Андрей Разин («Северсталь»)

23 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

24 (24). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн).