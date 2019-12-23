«Трактор» подтвердил обмен Виртанена в «Ак Барс» на Михеева и Основина

«Трактор» и «Ак Барс» совершили обмен, информирует официальный сайт челябинской команды. В Казань отправился защитник Ессе Виртанен, в обратном направлении проследовали форвард Вячеслав Основин и Артём Михеев. Ранее о сделке сообщил «Чемпионат».



25-летний Основин в нынешнем сезоне отметился пятью шайбами и тремя передачами, в среднем проводя на льду 10 с половиной минут. Ранее выступал за «Салават Юлаев», «Сибирь», ЦСКА и «Трактор». Вместе с ним в Челябинск отправился 24-летний Михеев. В этом сезоне он выступал в основном в ВХЛ за «Барс», является вторым бомбардиром команды с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провёл в этом сезоне восемь матчей.



Виртанен сыграл за «Трактор» 40 матчей в этом сезоне, набрал 16 (5+11) очков. Контракт игрока истекает 30 апреля 2020 года.