«Трактор» подтвердил обмен Виртанена в «Ак Барс» на Михеева и Основина

«Трактор» и «Ак Барс» совершили обмен, информирует официальный сайт челябинской команды. В Казань отправился защитник Ессе Виртанен, в обратном направлении проследовали форвард Вячеслав Основин и Артём Михеев. Ранее о сделке сообщил «Чемпионат».
25-летний Основин в нынешнем сезоне отметился пятью шайбами и тремя передачами, в среднем проводя на льду 10 с половиной минут. Ранее выступал за «Салават Юлаев», «Сибирь», ЦСКА и «Трактор». Вместе с ним в Челябинск отправился 24-летний Михеев. В этом сезоне он выступал в основном в ВХЛ за «Барс», является вторым бомбардиром команды с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провёл в этом сезоне восемь матчей.
Виртанен сыграл за «Трактор» 40 матчей в этом сезоне, набрал 16 (5+11) очков. Контракт игрока истекает 30 апреля 2020 года.
- 23 декабря 2019
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:31
-
08:15
-
05:51
-
03:58
-
02:50
-
01:59
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
-
23:00
-
22:45
-
22:17
-
22:11