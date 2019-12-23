Курносов: не знаю, откуда появились слухи о Ржиге в «Салавате Юлаеве»

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о том, что клуб планирует пригласить на роль главного тренера известного чешского специалиста Милоша Ржигу. Напомним, уфимский коллектив проиграл восемь из 10 последних матчей, семь из которых — с разницей в одну шайбу.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Не знаю, откуда появилась информация по поводу Ржиги. Не вижу смысла это комментировать. Позиции Цулыгина? У него контракт на год, тренерский штаб работает. В хоккейном мире ничего нельзя исключать, но в настоящий момент мы не рассматриваем никаких других вариантов», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон? Уфимцы потерпели восьмое поражение в десяти последних играх.