Курносов: не знаю, откуда появились слухи о Ржиге в «Салавате Юлаеве»
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о том, что клуб планирует пригласить на роль главного тренера известного чешского специалиста Милоша Ржигу. Напомним, уфимский коллектив проиграл восемь из 10 последних матчей, семь из которых — с разницей в одну шайбу.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Не знаю, откуда появилась информация по поводу Ржиги. Не вижу смысла это комментировать. Позиции Цулыгина? У него контракт на год, тренерский штаб работает. В хоккейном мире ничего нельзя исключать, но в настоящий момент мы не рассматриваем никаких других вариантов», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон?
Уфимцы потерпели восьмое поражение в десяти последних играх.
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