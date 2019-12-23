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Тихонов: в Швейцарии красивые города, можно включить два её клуба в КХЛ

Тихонов: в Швейцарии красивые города, можно включить два её клуба в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым» в Давосе.

«Всегда интересно играть такие матчи за границей. Я жил в Швейцарии год, отец тренировал, все города знакомые. Оба дерби – и «армейское» и «зелёное» — очень хорошие. Такое чувство, будто игра плей-офф: бьёмся, драки, поддержка сумасшедшая. Прорабатывается вариант сыграть на футбольном стадионе «Казань-Арена»? Серьёзно? Я думаю, это будет интересно не только игрокам, но и болельщикам.

Конечно, самое важное – победа, надо выиграть. С другой стороны, все захотят показать свой класс, хорошую игру. Думаю, болельщики оценят. Главное – победа, счёт неважен. Швейцарский клуб в КХЛ? Знаете, здесь много хороших команд, красивые города. Можно даже два включить», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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