Капитан «Салавата» Панин пропустит дерби с «Ак Барсом»
Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин не примет участия во встрече с казанским «Ак Барсом», сообщил главный тренер команды Николай Цулыгин. Встреча в Давосе состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 21:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Панин не сыграет в матче с „Ак Барсом“. Приехали в Давос, и у него поднялась высокая температура», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
34-летний Панин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+15" и 86 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на льду около 17 минут за матч.
- 23 декабря 2019
-
13:57
-
13:49
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:31
-
08:15
-
05:51
-
03:58
-
02:50
-
01:59
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
Партнерский контент