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Капитан «Салавата» Панин пропустит дерби с «Ак Барсом»

Капитан «Салавата» Панин пропустит дерби с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин не примет участия во встрече с казанским «Ак Барсом», сообщил главный тренер команды Николай Цулыгин. Встреча в Давосе состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 21:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Панин не сыграет в матче с „Ак Барсом“. Приехали в Давос, и у него поднялась высокая температура», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

34-летний Панин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+15" и 86 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на льду около 17 минут за матч.

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