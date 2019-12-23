Квартальнов: игроки «Ак Барса» должны бороться со своим состоянием

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от «зелёного дерби» в Давосе.



«Сейчас состояние команды получше, надеюсь будет лучше. Посмотрим. В дерби нужно немного другие моменты включать. Ребята профессионалы, со своим состоянием нужно бороться. Оно не всегда бывает комфортным. Игра идёт – многие принимают эту игру. А вот когда она не идёт, то интересно посмотреть, кто поведёт за собой. Высокогорье? Ничего страшного, одна игра. После игры мы сразу уедем, в Цюрихе будем ночевать.

На этой арене я играл за «Давос» на Кубке Шпенглера давным-давно. Эмоции хорошие: здесь полный зал, шикарная праздничная атмосфера. В таких матчах есть положительные моменты для развития КХЛ. Для нас это определённые сложности в плане логистики. Но мы принимаем это, мы приехали. Будем биться и играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.