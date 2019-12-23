Сошников: в Давосе ощущается высота, два-три упражнения — и задыхаешься

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился ожиданиями от «зелёного дерби» в Давосе.



«Всё хорошо, но с перелётами и переездами не так легко. Если в КХЛ появится клуб из Швейцарии, логистически будет нелегко, конечно. Но если будет интерес, почему бы и нет?



Здесь среднегорье, высота, это ощущается. Первые два-три упражнения — и сразу же задыхаешься. Надо играть короткими сменами, чтобы с этим бороться. То же самое было, когда приезжали в Денвер, тут ничего не поделаешь, нет времени адаптироваться. Конечно, это скажется на матче, физиологию не обманешь. Просто надо быть умнее, играть короткими сменами. Ещё не знаю, будут ли те же сложности, когда вернёмся с Кубка Шпенглера и будем играть с ЦСКА. Спросите, когда мы сыграем.



Посмотрим, сколько будет зрителей, если будет полный стадион, будет классно. А так, «зелёное дерби» — это всегда эмоции, всегда драйв. Первые два матча дома атмосфера была классной. В Казани играли в маленьком дворце, было тихо на игре, немного атмосфера дерби не так чувствовалась, а у нас дома было классно», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.