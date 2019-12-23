Цулыгин: «Салават» ищет усиление состава, по позициям это два забивных нападающих
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сообщил о селекционных планах команды. Специалист рассказал, что клуб ищет двух забивных нападающих и отметил, что Уфа не рассматривает форварда петербургского СКА Йоонаса Кемппайнена.
«Мы разговариваем с руководством клуба о возможном усилении состава, но пока не можем ничего сообщить. По позициям это два забивных нападающих — центральный и крайний. Но, как всегда, в середине сезона их тяжело найти. Пытаемся, ищем, надеемся, что-то получится.
Мечтаем ли о Кемппайнене? Сейчас об этом не думаем, он в обойме СКА. Нужно думать о реальных вариантах, а не мечтать, к примеру, о Шипачёве», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 23 декабря 2019
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